Tamburello – Scattano a Noarna le finals di Coppa Italia. Ed è subito derby Castiglione-Malavicina

Segno (Tn) Sono state presentate ufficialmente a Nogaredo, presso la Sala del Municipio, alla presenza delle autorità politiche e sportive, le fasi finali della XLII edizione della Coppa Italia di serie A, della XVI di serie B maschile, della XX edizione della serie A, della XIII della serie B femminile e della I della serie C maschile che, anche per il 2022, rimangono in terra trentina, a Noarna: si gioca da oggi al 14 agosto.

Apertura ufficiale della manifestazione nel pomeriggio odierno con l’incontro di semifinale valido per la serie B femminile tra Tuenno e Pieese, compagini che non si sono mai affrontate in questa stagione e con le trentine, detentrici del Trofeo, che proveranno a confermarsi dopo il ko subito nella finalissima di campionato di quindici giorni fa a Cinaglio nel derby contro il Faedo. In serata, per la serie B maschile, sfida tutta mantovana tra Castiglione e Malavicina, gara che vede la capolista assoluta del campionato cadetto partire con i favori del pronostico, ma gli avversari, forti anche del successo ottenuto nella gara di andata di campionato, non staranno certo a guardare e daranno battaglia per conquistare un risultato di prestigio. Domani seconda semifinale per la B femminile tra Faedo e Ciserano, con le fresche campionesse d’Italia logiche favorite. In serata ancora B maschile con un equilibrato derby orobico Castelli Calepio-Dossena.

Lunedì spazio alla novità della serie C maschile con, nel pomeriggio, la prima semifinale tra la trentina Rallo e la rappresentante della Lombardia, la mantovana Medole; in serata secondo match tra la veronese Salvi e la piemontese Tigliolese. Dopo la pausa di martedì, anche per dare spazio ad eventuali recuperi, si torna in campo nella serata di mercoledì 10 con la finalissima di serie C. Giovedì 11 agosto, nel pomeriggio semifinale di serie A femminile Ceresara-Segno e in serata prima semifinale anche per la serie A maschile con il super match tra Castellaro e Solferino. Venerdì pomeriggio ancora la massima serie femminile con Tigliolese-Cereta e in serata seconda semifinale di A maschile tra Sommacampagna e Arcene. Sabato pomeriggio in programma le finalissime di serie B femminile e in notturna la B maschile, domenica sarà la volta della serie A: nel pomeriggio il femminile e in serata, a chiudere la manifestazione, la serie A maschile.

Nell’Albo d’Oro maschile per la serie A guida il Castelferro con undici trofei conquistati (dal 1987 al 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000), seguito dal Callianetto con dieci (dal 2003 al 2009 e dal 2011 al 2013) e dal Castellaro, unica mantovana ad avere la coppa in bacheca, con cinque (1998, 2014, 2016, 2019 e 2021). Tre edizioni sono state disputate per Rappresentative Regionali, con due vittorie per il Veneto (1982 e 1983) e una per Mantova (1981). In serie B, due trofei per il Castiglione (2010 e 2012), uno per Malavicina (2009), Castellaro (2011) e Ceresara (2017). Nel femminile, nessuna vittoria per le virgiliane in serie A, mentre in B sono tre i successi del Ceresara (2016, 2017 e 2019) e uno della Cavrianese (2018).

Programma della Manifestazione

Sabato 6 Agosto

16.30 Serie B Femminile – 1° semifinale: Tuenno-Pieese (Arbitri: Angeli, Pallaver, Girardelli)

21.00 Serie B Maschile – 1° semifinale: Castiglione-Malavicina (Arbitri: Carletti, Facciotti, Sona)

Domenica 7 Agosto

16.30 Serie B Femminile – 2° semifinale: Faedo-Ciserano (Arbitri: Sogliani Miriami, Bianchi, Vicari)

21.00 Serie B Maschile – 2° semifinale: Castelli Calepio-Dossena (Arbitri: Frasnelli, Formolo, Bressan)

Lunedì 8 agosto

16.30 Serie C Maschile – 1° semifinale: Trentino Rallo-Lombardia Medole

21.00 Serie C Maschile – 2° semifinale: Piemonte Tigliolese-Veneto Salvi

Martedì 9 agosto

Nessun incontro

Mercoledì 10 agosto

21.00 Serie C Maschile – finale: vincente 1° semifinale-vincente 2° semifinale

Giovedì 11 Agosto

16.30 Serie A Femminile – 1° semifinale: Ceresara-Segno

21.00 Serie A Maschile – 1° semifinale: Castellaro-Solferino

Venerdì 12 Agosto

16.30 Serie A Femminile – 2° semifinale: Tigliolese- Cereta

21.00 Serie A Maschile – 2° semifinale: Sommacampagna-Arcene

Sabato 13 Agosto

16.30 FINALE COPPA ITALIA SERIE B FEMMINILE

21.00 FINALE COPPA ITALIA SERIE B MASCHILE

Domenica 14 Agosto

16.30 FINALE COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

21.00 FINALE COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE