Wonderfest chiude a quota 12mila visitatori

MANTOVA Oltre 12mila visitatori hanno fatto tappa questo fine settimana presso la Grana Padano Arena & Theatre grazie a “Mantova Wonderfest”, l’appuntamento mantovano che celebra la cultura pop in ogni sua forma. Una seconda edizione più ricca sotto tutti i punti di vista, con un crescente successo di pubblico e un’offerta commerciale sempre più ampia. «Wonderfest ha perfezionato la formula che l’ha caratterizzata sin dall’esordio, riscuotendo consensi crescenti da parte del pubblico» – dichiara il presidente della società organizzatrice Blue Raincoat s.r.l., Lucio Campani. «Grazie alla grande collaborazione di Imemi s.r.l. siamo riusciti a offrire una manifestazione di sicuro impatto, che speriamo possa consolidarsi all’interno del calendario di eventi sul territorio mantovano». Un festival intergenerazionale, un successo che spazia dalle sigle dei cartoni animati, alla tv dei ragazzi e alle sale giochi arcade degli anni Ottanta e Novanta. Accanto ai tanti espositori e negozi, erano presenti una serie di aree con attività a tema, dai laboratori con i mattoncini ai videogame vintage e moderni. Sono stati decine gli ospiti a caratterizzare il cast della manifestazione, tra cui gli innumerevoli autori che in artist alley hanno incontrato i fan regalando loro uno sketch o un disegno. Seguitissimi tutti gli spettacoli, da Cristina D’Avena a Giorgio Vanni, Chef Hiro, le interviste con i doppiatori e autori musicali. Ieri, per chi avesse avuto l’occasione di visitare l’ultima giornata, la kermesse ha regalato emozioni grazie all’ Epic Cosplay Contest, dove tantissimi fan hanno potuto liberare la loro fantasia (e inventiva), travestendosi e interpretando i loro personaggi preferiti. (Abb)