Tamburello Serie A – Colpo Guidizzolo a Cavriana. E il Castellaro oggi vuole riprendersi lo scettro

Mantova La nona giornata del massimo campionato si è aperta ieri con il match clou tra Cavrianese e Guidizzolo. Ha vinto la squadra ospite al tie break e si è così composto un terzetto in vetta alla classifica, a quota 20, con le due duellanti e il Solferino, che oggi riposa. Il Guidizzolo ha dominato il primo set, mentre la Cavrianese si è imposta di forza nel secondo. A senso unico anche il tie break a favore degli ospiti.

Tra le gare domenicali c’è un interessante Arcene-Castellaro, con gli orobici che proveranno di tutto per impensierire i collinari, ancora a punteggio pieno ma attesi da un finale di girone di andata che li metterà di fronte a Castiglione (mercoledì nel recupero), Cavrianese e Solferino. Il Castellaro parte con i favori del pronostico, deciso a riprendersi lo scettro, ma l’Arcene dei fratelli Bertagna darà sicuramente battaglia. Gioca in casa il Castiglione, che cerca punti importanti nell’impegno contro l’altra neopromossa Bardolino, così come il Fontigo, fermo a quota due punti, ma con da concludere il match con il Sommacampagna (martedì), nell’ospitalità al Ceresara, team che viaggia a quota nove punti e che farà di tutto per allungare ulteriormente e rinsaldare la propria sesta posizione che vale la qualificazione al preliminare di Coppa Italia. A chiudere un importantissimo Sommacampagna-Sabbionara, formazioni ferme a quota 1 punto e obbligate a fare risultato per mantenersi in scia alle contendenti per la permanenza in serie A.

Serie A femminile – Sesto impegno per la serie A femminile con le campionesse d’Italia e d’Europa della Tigliolese che attendono da favorite la visita del Cereta. Impegno casalingo per il Ceresara, secondo della classe, chiamato a tornare al successo contro la trentina Segno. A riposo la Cavrianese.