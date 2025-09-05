Tamburello Serie A – Il Castellaro scudettato sfida la Cavrianese in Coppa Italia

Castellaro Lagusello Se per la Cavrianese è l’occasione per riscattare una stagione che non ha regalato le soddisfazioni auspicate in campionato, il Castellaro invece, neo campione d’Italia, vuole continuare a vincere e non ci sta a fare sconti. Parte favorito nel derby, anche se giocherà in trasferta, ma nell’ambiente dei tricolori si respira grande concentrazione, fiducia e rispetto per l’avversario. Le parole del direttore tecnico Luca Baldini sono chiare: «Sabato scorso nel recupero col Rallo, al di là della buona volontà degli avversari, non c’è stata partita. Ma con Cavriana sappiamo bene che sarà tutt’altra storia. Sulla carta ci aspetta un derby tosto, un banco di prova impegnativo. Serviranno attenzione e concentrazione: nulla può essere dato per scontato. Il derby collinare va affrontato con il giusto spirito. Quando si tratta di lottare, non ci tiriamo mai indietro. Ciò che ci ha sempre contraddistinto è la determinazione, la compattezza di gruppo e la voglia di dare tutto, fino all’ultimo».

Da segnalare in casa Castellaro un piccolo dubbio legato alle condizioni fisiche di Weber, uno dei protagonisti nella vittoria dello scudetto, che è leggermente acciaccato ma comunque convocabile dal dt. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo momento. Appuntamento quindi a domani, ore 15, per un match che promette spettacolo e tensione agonistica. Il pubblico delle grandi occasioni è atteso a Cavriana, pronto a sostenere le rispettive formazioni in un derby che vale molto più di tre punti: un buon pezzo della finale di Coppa.