Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, Rondelli non si fida: “A Genova sarà una battaglia”

MANTOVA Settimana cruciale per il Saviatesta Mantova, che sabato a Genova giocherà contro la Sampdoria, la gara di ritorno degli ottavi di finale dei play off per l’accesso in Serie A. Biancorossi strafavoriti dopo la “manita” rifilata domenica scorsa al NeoLù davanti a 300 spettatori. Ma il direttore Cristiano Rondelli predica calma: «È stata una partita ben giocata, dove abbiamo dominato dall’inizio alla fine. La squadra è scesa in campo con lo spirito giusto. Abbiamo dimostrato che le nostre intenzioni sono serie: noi vogliamo la Serie A. Eravamo partiti a inizio stagione con questo obiettivo e non vogliamo fermarci. Detto questo – prosegue Rondelli – la strada è ancora lunga e a Genova non sarà affatto semplice». Nonostante i 5 gol di vantaggio la dirigenza virgiliana chiede a Gabriel e compagni di tenere alta la concentrazione. «In questo sport può succedere di tutto. Loro avranno il dente avvelenato, ma noi andremo a Genova per fare la nostra partita». Senza Misael… «Per noi sarà una perdita importante. Incomprensibile la decisione del direttore di gara. Un’espulsione che non ci stava. Ma ormai quest’anno ci siamo abituati. Abbiamo assistito a un arbitraggio pessimo e mi auguro che a Genova non accada nulla di strano». In ogni caso il Mantova, anche senza Misael e con il risultato ancora in bilico, domenica non ha subìto l’avversario: «Perchè abbiamo un gruppo forte con giocatori di grande qualità – conclude Rondelli – . Questo vuol dire che le scelte di mercato sono state azzeccate».