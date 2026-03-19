Una nuotata all’aperto anche in inverno: la piscina ora si scalda

ASOLA Un passo alla volta. O forse, invece, a grandi passi. La riapertura della piscina olimpionica esterna del centro sportivo Schiantarelli avverrà tra un mese circa, ovvero in aprile. A comunicarlo è la stessa direzione del centro natatorio, che spiega appunto come l’intervento stia rapidamente procedendo verso la conclusione. Nella giornata di ieri è terminata la fase di pulizia e di trattamento dell’acqua. Nel corso delle prossime ore invece verrà avviato il riscaldamento dell’acqua stessa con coperture isotermiche e appunto l’apertura della vasca esterna è prevista a questo punto per i primi giorni di aprile. In netto anticipo, quindi, rispetto all’arrivo dell’estate. Questo perché all’interno della piscina esterna asolana è garantita una temperatura dell’acqua costante sui 29-30 gradi. Non solo: il passaggio dalla piscina esterna agli spogliatoi è possibile senza rischiare di prendere eccessivamente freddo grazie ad un tunnel coperto. “Approfittiamo dei mesi invernali – recita una nota del centro sportivo – per lavori di manutenzione delle vasche, talvolta anche molto impattanti. Sono terminate le opere di muratura sulla vasca olimpionica ed è iniziato il processo di riempimento, che richiederà qualche giorno”. Insomma, due o tre settimane al massimo e per gli utenti della piscina asolana sarà possibile usufruire della vasca esterna anche se le temperature non saranno di certo estive.