Tamburello serie A – Il dt Chiozzi lascia il Cavriana “rosa”. Il team maschile anticipa con la Cere

Cavriana Cambio sulla panchina della Cavrianese femminile, ultima in classifica nel massimo campionato. Dopo la fine del girone d’andata, al giro di boa la squadra ha tre punti. Katia Chiozzi, che da pochi mesi aveva preso in mano la squadra al posto di Stefano Anversa, divenuto direttore sportivo, ha rassegnato le dimissioni. Anversa quindi riprende in mano il gruppo, atteso domani alla prima di ritorno dal testacoda in casa della capolista Tigliolese. Si solito si dice che il cambio tecnico serve anche per dare una scossa alla squadra, per farla reagire. Vediamo quindi domani, anche se la corazzata piemontese non è proprio il miglior cliente per dare una giusta valutazione. «Katia Chiozzi ha deciso di lasciare anche per dare una sferzata alle ragazze – spiega il presidente Oscar Tondini – Gli obiettivi di inizio torneo erano ben altri. La squadra non rispondeva come era lecito attendersi».

Per quanto riguarda la massima serie maschile, anche lei arrivata al giro di boa, oggi è in programma un solo anticipo (ore 16): Cavrianese-Ceresara. Il derby vede di fronte l’ambizioso team di Leonardi, terzo in classifica con 23 punti, che affronta i “cugini”, quartultimi a quota 9. All’andata aveva prevalso nettamente per 2-0 la squadra del presidente Tondini.

Nella serie B maschile sono in programma due anticipi con nessuna mantovana impegnata. Le sfide sono Dossena-Besenello (ore 16) e Valle San Felice-Segno alle ore 15. Il Malavicina gioca domani in casa con il Castelli Calepio, mentre il Cereta va a Palazzolo.