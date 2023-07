Castel Goffredo: dopo anni di attesa ecco il nuovo acciottolato in via Mantova

CASTEL GOFFREDO Sono iniziati in questi giorni da parte della ditta specializzata “Appia Antica srl” di Palosco (Bg) i lavori di rifacimento di parte della pavimentazione stradale in porfido presente lungo via Mantova, in particolare la porzione interessata dal traffico veicolare in quanto ammalorata. Gli ultimi interventi effettuati sulle pavimentazioni del centro storico della cittadina dell’Alto Mantovano risalgono infatti ai primi anni duemila e ad oggi alcune porzioni di selciato risultano molto ammalorate, in particolare in punti specifici dove la pavimentazione risulta essere stata realizzata in acciottolato e lastre di pietra naturale. Tali lavori prevedono una prima fase di demolizione, una successiva fase di posa di pavimentazione avente le medesime caratteristiche dell’esistente e un’ultima fase di riposo ed asciugatura necessaria prima della riapertura al traffico veicolare. Il Comune guidato dal sindaco Alfredo Posenato ha informato residenti e titolari di attività di via Mantova dei lavori. La riapertura è prevista entro il 21 agosto; il traffico pedonale non sarà mai interrotto e i negozi e gli uffici della strada saranno comunque aperti e operativi.