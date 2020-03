Focolaio ad un macchinario alla Sadepan di Viadana

VIADANA Ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per 17 ore un incendio scoppiato in un reparto dello stabilimento Sadepan di Viadana. A causare il problema sarebbe stato un macchinario vagliatore del materiale per i pannelli di legno. L’allarme è scattato intorno alle 20.30 di ieri. Subito è intervenuta la squadra antincendio interna dello stabilimento e a seguire sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Viadana. Individuato un focolaio sulla linea, sono subito sono iniziate le operazioni di spegnimento e quindi di raffreddamento dei punti interessati. Complessivamente l’incendio ha interessato un’area di circa 300 metri quadrati senza causare gravi danni oltre ai quelli subiti dal macchinario da cui sono partite le fiamme. Il capannone del reparto in cui è avvenuto l’incendio è tuttora agibile; quanto alla produzione sarebbe attualmente sospesa per permettere gli interventi di pulizia e manutenzione dei macchinari in reparto ma dovrebbe ripartire a breve. I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento verso le 14 odierne.

Da parte sua l’azienda fa sapere che non vi sono state fiamme, ma solo una presenza distribuita di braci. Non si registrano particolari danni alle strutture. I VV.F. hanno dato il consenso al ripristino delle normali condizioni di impianto e la rimessa in sicurezza di tutta l’area.