Scontro fra due auto: 5 feriti e traffico in tilt tra Mantova e Nogarole

MANTOVA – Giornata da bollino nero per il traffico doveva essere e giornata da bollino nero è stata quella di ieri lungo l’A22 non solo all’altezza ei raccordi con l’A4 e l’A1 o in prossimità di luoghi di villeggiatura, ma anche in quelli di passaggio come il tratto mantovano dell’autostrada del Brennero. È di 5 feriti, tra i quali un minorenne, il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di ieri in A22 tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca, dove si sono scontrate due auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 per soccorrere i feriti e gli agenti di una pattuglia della Polizia Stradale di Verona Sud che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, le cui conseguenze per le persone coinvolte non sarebbero comunque particolarmente gravi. Molto più gravi sono state invece le ripercussioni sul traffico in direzione del Brennero. Ci sono stati infatti rallentamenti con code fino a 4 chilometri già prima del casello di Mantova Nord, con automobilisti bloccati sotto la canicola fino al primo pomeriggio.