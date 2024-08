Tamburello serie A m – Ceresara va ko al tie-break. Sfuma la finale di Coppa. Oggi Solferino-Castiglione

Noarna (Tn) Ceresara, che peccato! I mantovani si arrendono al tie-break all’Arcene. Sfuma così la finale di Coppa Italia per i ragazzi di Claudio Grandelli, mentre saranno i bergamaschi a contendere il trofeo tricolore alla vincente di Castiglione-Solferino nella finale di domenica 11. La partenza del Ceresara era stata perfetta con un netto 6-2, poi l’Arcene si è rifatto sotto e si è aggiudicato il secondo parziale 6-1. Pesante per i mantovani il set di spareggio, perso 8-3. Peccato, perché appunto l’inizio di gara aveva fatto ben sperare, come sottolinea il presidente Fabrizio Pezzini: «Giocando molto bene abbiano fatto nostro il primo set. Prestazione perfetta, poi la squadra si è persa nel secondo che gli orobici hanno nettamente vinto, così come il tie-break, nel quale non abbiamo sfruttato qualche favorevole occasione. Sono amareggiato per come è andata, anche se onestamente devo dire che i bergamaschi si sono dimostrati molto forti».

Oggi pomeriggio andrà in scena la seconda semifinale della serie A maschile. Alle ore 16.30 fari sul derby tra il Castiglione e il Solferino: sarà come uno scontro al vertice, dato che in campionato il team di Mario Spazzini precede di tre lunghezze gli aloisiani secondi. «Mi auguro sia una bella gara – risponde il dt Enos Ruffoni – Sulla carta il Solferino potrebbe essere favorito; conosciamo il suo valore ma sul campo il derby va giocato. Siamo dunque pronti per questa sfida e mi attendo tanto sia dai nostri giovani sia da tutta la squadra».

Replica Luca Festi: «Andremo in campo per onorare al meglio il “nostro” Federico Gasperetti, che era trentino. Siamo favoriti? Non è corretto dire così, considerato che in una gara secca tutto può accadere. Teniamo presente il valore del Castiglione che sta giocando davvero bene in questa stagione e ha un gruppo molto unito. Proveremo a vincere e a centrare la finale, ma non sarà affatto facile».