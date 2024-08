Tennis Tavolo serie A1 m – Frigeri: “L’Alfa Food ha grandi potenzialità”

Bagnolo San Vito Anche con il grande caldo estivo continuano i lavori di programmazione in casa Alfa Food Bagnolese. Dopo le conferme di Jordy Piccolin e Francisco Sanchi, la società mantovana ha ingaggiato un terzo giocatore di assoluto livello, il mantovano Leonardo Mutti, e per ultimo un tocco di esperienza con il francese Damien Provost. Sulla carta è una squadra che ha grandi potenzialità ed è cambiata molto rispetto alla passata stagione, quella del debutto in A1. Cosa devono aspettarsi i tifosi da questa mezza rivoluzione? Prova a rispondere il responsabile per il tennis tavolo della Polisportiva Bagnolese, Paolo Frigeri.

Che programmi ha la società per la nuova stagione?

«I programmi sono chiari. Grazie al main sponsor Alfa Food e a tutti gli sponsor e amici che ci aiutano cerchiamo di ripetere l’impresa della scorsa stagione, quando all’esordio in A1 abbiamo raggiunto i play off».

E’ cambiata mezza squadra…

«Abbiamo confermato la nostra italianità, avendo in formazione due tra i più importanti atleti nazionali e poi abbiamo cercato di avere persone stimolate ed esperte del difficile campionato italiano. Il francese Provost è un atleta di caratura internazionale alla prima nel nostro Paese. Difficile dire che squadra saremo. Faremo il possibile per ben figurare. Spero che la nostra formazione possa essere una sorpresa e perché no, migliorarsi rispetto alla passata stagione. La nostra forza dipende anche dagli atleti che schiereranno le avversarie. Sarà un campionato competitivo con il pronostico sempre a favore del duo Carrara e Messina. Speriamo di assistere, anche grazie alle neopromosse, a gare di altissimo livello».

La formazione è già fatta o ci saranno ancora novità?

«Per essere abbastanza al riparo da eventuali problematiche, tipo infortuni o straniero con problemi vari ecc., stiamo pensando che forse un quinto atleta sarebbe il caso di tesserarlo. Abbiamo già individuato un giovane con buone credenziali, ma mancano gli ultimi dettagli».

Cosa promette la società ai tifosi mantovani?

«Stiamo facendo le cose per bene e vogliamo far divertire il nostro caloroso pubblico. Inoltre confidiamo nel fattore campo, anche se sarà difficile fare meglio dello scorso anno in cui abbiamo vinto tutti e 7 gli incontri disputati a Bagnolo».