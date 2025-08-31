Tamburello serie A m Coppa Italia – Solferino e Castellaro ripartono alla grande Oggi il Ceresara cerca i tre punti col Somma

Mantova La Coppa Italia è ricominciata ieri con gli anticipi dei due recuperi della prima giornata. In campo Solferino e Castellaro, entrambe in trasferta, chiamate ovviamente alla vittoria. E così è stato. Nel girone A, la squadra di Spazzini, dopo la delusione dello scudetto mancato, ha espugnato 2-0 Cinaglio. Partita lunga, combattuta e ricca di emozioni, vinta dagli ospiti, ma solo dopo tre ore e trenta minuti di gioco ad altissima intensità. Il primo set è stato un’altalena di emozioni: dopo l’1-1, il Cinaglio è salito fino al 3-1, ma Solferino ha reagito prontamente portandosi sul 3-3. Finale in volata, con il punteggio che ha toccato il 5-5 e si è deciso al tie-break, dove Solferino ha avuto la meglio per 4-2, dimostrando maggiore freddezza nei momenti chiave. Nel secondo set, la formazione ospite ha preso progressivamente il controllo del match. Dopo un avvio equilibrato (0-2, 2-2), ha allungato fino al 2-6, chiudendo definitivamente i conti. Da segnalare i 40 pari, dove il Cinaglio ha avuto la meglio per 4-2, a dimostrazione di una prestazione comunque solida, nonostante il risultato finale. Va anche sottolineato che alcuni atleti del Solferino non erano al meglio dal punto di vista fisico, fattore che ha reso la sfida ancora più incerta e combattuta.

Nel gruppo B, tutto facile per il lanciatissimo Castellaro. I neo campioni d’Italia hanno espugnato il campo del Rallo per 2-0. L’incontro, diretto dall’arbitro Frasnelli di Trento, ha visto la formazione mantovana controllare il gioco dall’inizio alla fine. Partenza fulminante degli ospiti, che nel primo set hanno preso il largo fin dai primi giochi: 0-2, 0-4, 0-6 il parziale, senza lasciare spazio a repliche. Nel secondo set, il Rallo ha provato a reagire, riuscendo a strappare due giochi (1-3, 1-5), ma anche in questo caso il Castellaro ha chiuso con autorità: 1-6. Nei momenti decisivi, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, imponendosi anche nei 40 pari con un chiaro 3-1. La partita infatti è durata un’ora e 15’, con il Castellaro che ha confermato così il proprio stato di forma e la candidatura alla vittoria finale, mentre per il Rallo sarà fondamentale ritrovare fiducia nelle prossime gare. Oggi si preannuncia equilibrato il recupero della seconda giornata Ceresara-Sommacampagna: le due compagini si daranno battaglia per diventare la pretendente al passaggio del turno assieme al Castellaro.

Serie B maschile – Domenica di recuperi anche per la serie cadetta, con nel girone A prima gara per il Valgatara, ko nella finale per il titolo italiano contro il Castelli Calepio, che farà visita al Palazzolo. Più equilibrio in Noarna-Fumane. Nel girone B turno casalingo per il Castelli Calepio che, fresco di titolo italiano, riceverà il Fontigo. Trasferta a Cereta invece per il Segno, che ha visto sfuggire nelle semifinali proprio contro gli orobici l’obiettivo promozione.

Serie B femminile – Al via la Coppa Italia anche per la serie B femminile (ore 16) con le formazioni suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Le vincenti si affronteranno nella finale prevista a Cavriana il 27 settembre. Nel girone 1, a riposo la Cavrianese. Nel girone 4 favorito il Cavalcaselle a Guidizzolo; a riposo il Capriano del Colle A.