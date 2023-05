Calcio dilettanti – Il Castiglione conferma mister Esposito. Gove: dopo Pereira, ecco Ciadamidaro

MANTOVA Lavori in corso nelle società dilettantistiche mantovane che hanno già chiuso la propria stagione.

Cominciamo dall’Eccellenza dove, tutt’altro che scontata, giunge la notizia della conferma di mister Fabio Esposito al Castiglione. Il tecnico ha incontrato ieri sera il presidente Laudini e il vice, trovando l’accordo in pochi minuti. «Tutto è andato secondo logica – spiega Esposito – , con piena soddisfazione delle parti. Sono contento, la volontà della dirigenza è quella di costruire una squadra ancor più competitiva di quella di questa stagione. Abbiamo le idee chiare su come muoverci. Siamo giunti alla finale dei play off col Caravaggio: purtroppo è andata male e non nascondo che sia rimasto un pizzico di delusione. Ma siamo determinati a ripartire».

In Promozione, stasera è in programma il Cda del Suzzara, importante per cominciare a gettare le basi per la prossima stagione dopo la salvezza centrata in extremis. Da vedere se la dirigenza confermerà sulla panchina Agide Artoni, artefice tecnico della meritata salvezza. Potrebbero esserci novità in società col ritorno di Moretti. Ieri sera, nel frattempo, la squadra ha sostenuto l’ultimo allenamento della stagione.

Prime novità al San Lazzaro: lasciano Coffani, Azzali, Cabroni e Pini (quest’ultimo potrebbe interessare a Porto e Marmirolo Union Team). Sull’allenatore afferma il diesse Michele Jacopetti: «Preferisco ragionare prima sulla squadra, la scelta per il nuovo allenatore non è al momento una soluzione immediata».

In Prima Categoria la Governolese ufficializza bomber Pereira, in questa stagione al Marmirolo. Dalla Voluntas Montichiari giunge l’attaccante Salvatore Ciadamidaro: per lui si tratta di un ritorno. Altro obiettivo di mercato potrebbe essere il centrocampista Cristian Bianchi del Nogara, ma anche il difensore Manuel Dondi e il centrocampista Garutti. Confermati Akinbinu e Dalla Pellegrina. Il Porto ha confermato bomber Marco Guidi.

In Terza Categoria, dopo la retrocessione, si separano le strade fra trainer Stefano Negrini e l’Ostiglia.