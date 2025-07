Tamburello serie A m – Il Solferino conquista la Coppa Europa!

Monale (At) Il Solferino, campione d’Italia in carica, ha conquistato ieri in terra astigiana la Coppa Europa, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla propria bacheca. Per la squadra collinare si tratta del terzo successo nella competizione, dopo le vittorie del 2008 e del 2022. A Monale, il Solferino ha avuto la meglio in una vera e propria maratona sportiva durata oltre quattro ore contro la Cavrianese di Alessandro Nobis, in un derby tutto mantovano combattuto punto a punto. Determinante il contributo di Manuel Festi, tornato in campo dopo l’infortunio, e autore di una prestazione positiva nei momenti cruciali dell’incontro. La partita è stata vibrante: sull’8-8, il Solferino ha allungato fino al 10-8, ma la Cavrianese non ha mollato e ha pareggiato sul 10-10. Il finale, però, ha visto il Solferino imporsi con determinazione: 11-10, poi 12-10 e infine 13-10, risultato che ha sancito la vittoria del trofeo. Soddisfatto il presidente-dt Mario Spazzini, che ha dichiarato: «Sono contentissimo per questo successo! Vinciamo per la terza volta nella nostra storia la Coppa Europa. Ha giocato anche Manuel Festi, e quando è stato in campo ha fatto bene. Sabato ci aspetta la rivincita in campionato a Cavriana, ma adesso lasciatemi festeggiare!». Amareggiato invece il presidente della Cavrianese, Oscar Tondini, che ha commentato: «Abbiamo perso una grossa opportunità per vincere per la prima volta la Coppa Europa. Sul 10-10 abbiamo sprecato la chance di andare in vantaggio, e anche sul 10-12 potevamo rientrare. Alla fine, abbiamo perso. Peccato».