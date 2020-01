“Poli”, asili nido e scuole di infanzia diventano luoghi di aggregazione

MANTOVA Asili nido e scuole di infanzia diventano cortili fatti per ospitare lo scambio sociale e per contrastare la povertà educativa: questo il progetto Poli, acronimo di Più opportunità Liberiamo l’Infanzia, presentato ieri nella sede municipale cittadina. All’iniziativa biennale prendono parte Comune di Mantova, Cooperativa Giardino dei bimbi, Coop, Csa, Cooperativa Charta e Teatro Magro.

Con questa attività, ha sottolineato l’assessora comunale Marianna Pavesi, si vuole far definitivamente diventare la città a misura di bambine e bambini. Ma l’intenso programma di incontri non coinvolge solo i più piccoli, bensì considera protagonisti pure i genitori.

Gli appuntamenti da gennaio a giugno prevedono in sintesi, come descritto dalla pedagogista Alice Baraldo: atelier genitori e figli. Si tratta di laboratori di danza, teatro e arte, curati da Cooperativa Charta e Teatro Magro. Il piacere di esplorare le storie consta di 10 incontri di lettura espressiva per bambini dai 3 ai 5 anni, presso l’asilo Ferrari. Spazio Piccola Luna al Peter Pan consente, grazie anche al prolungamento degli orari di apertura della struttura, di far interagire genitori e figli, Officina dei genitori, in diversi centri e a cura di Csa, conta una serie di incontri con esperti sui temi dell’infanzia, la consulenza pedagogica, curata dalla dottoressa Artioli, ha sede al Redentore, il Ludobus, al Soncini, prevede una intera giornata dedicata al gioco e alla sua valenza educativa per bimbi e famiglie, Swap Party e Book & Toys crossing consentono lo scambio di giochi e libri, con Giardino dei Bambini. Il Mercatino della Mamme è focalizzato, invece, sullo scambio di prodotti per l’infanzia, alla scuola Ferrari, e l’Esperienza Nido, al Kelder, fa conoscere le attività proposte dalla scuola. Tutto diventa luogo di incontro e di aggregazione, grazie a questa manifestazione che si amplierà in estate, con l’organizzazione di un nuovo cred.

Per chi da Lunetta o Frassine vorrà prendere parte ai progetti sarà possibile raccogliere punti per l’iniziativa Lunattiva.

Tutte le azioni sono gratuite, si può partecipare ad un evento così come a tutti. L’importante è prenotare e informarsi, al numero 0376 376866 e alla mail progetto.poli@comune.mantova.gov.it. (Ilperf)