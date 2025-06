Tamburello serie C – Il Ceresara batte Madone e resiste a -2 dalla capolista. Malavicina corsaro

Mantova Continua la ricorsa del Ceresara alla vetta della classifica del girone lombardo. Nella tredicesima giornata la formazione del presidente Fabrizio Pezzini si è imposta in trasferta, 2-0 (6-4, 6-1), sul Madone (Bg). Una partita ottimamente gestita dai virgiliani, anche se nel primo parziale hanno lasciato in alcuni frangenti l’iniziativa agli avversari.. Con questo successo il Ceresara ribadisce l’intento di non mollare la presa nei confronti dell’Arcene (Bg), attuale capolista del torneo. Vittoria lontano dalle mura amiche anche per il Malavicina, che ha battuto per 2-0 (6-5, 6-4) un coriaceo Capriano del Colle A (Brescia). I ragazzi del presidente Morari, sebbene gli avversari abbiano cercato di rovinare loro la festa, sono riusciti a restare in partita sino alla fine. Nulla da fare, invece, per il Medole che contro la capolista Arcene (Bg) ha provato a dire la propria e a strappare un punticino, ma gli avversari hanno ribadito tutto il loro valore tecnico. La sfida è terminata con il successo dei padroni di casa per 2-0 (6-3, 6-3), che così hanno mantenuto due punti di vantaggio rispetto l’immediata inseguitrice Ceresara. La classifica: Arcene punti 33, Ceresara 31, Capriano del Colle B 24, Medole 23, Malavicina, Madone 22, Capriano del Colle A 20, Gussaghese 8, Borgosatollo 6, Torre dè Roveri 3.