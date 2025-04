Tennis – A Suzzara successo per l’ultimo stage con lo staff del Piatti Center

Suzzara Domenica scorsa si è svolto all’At Suzzara, in collaborazione con la scuola Tennis San Giorgio, il terzo e ultimo raduno con lo staff del Piatti Tennis Center. È la prima volta in provincia di Mantova che vengono organizzate giornate di insegnamento con il Team d’eccellenza a livello nazionale di Bordighera. Il Piatti Tennis Center è un centro di allenamento specializzato – qui è cresciuto Jannik Sinner – indirizzato a giovani giocatori che aspirano ad intraprendere la carriera professionistica e sono seguiti da un team di maestri e preparatori fisici e supportati da un team medico e da preparatori mentali. Il Circolo suzzarese dà appuntamento alla prossima stagione, per dare continuità e sempre maggiori contenuti ai propri allievi e al proprio staff tecnico.