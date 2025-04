Tamburello serie B f – Cavrianese e Virtus Guidizzolo cariche per l’esordio stagionale

Mantova Anche nella B femminile, così come nella massima serie, saranno Cavrianese e Virtus Guidizzolo (in foto) a rappresentare Mantova. Le collinari di Vittorio Beatini debuttano domenica (ore 15.30) ospitando le piemontesi della Pieese, mentre il Guidi di Massimiliano Zamboni domani ospita (15.30) la seconda formazione del Capriano del Colle. «L’obiettivo – spiega Beatini – è quello di riuscire a fare meglio dell’anno scorso, quando siamo usciti al primo turno play off, soprattutto sul piano del gioco, ma anche in termini di classifica. Con l’inserimento delle nuove atlete potremo gestire al meglio determinate situazioni e avere più alternative da mandare in campo».

La rosa: Benedetta Premoli, Benedetta Gandini, Gloria Tondini, Giorgia Patelli, Camilla Tondini, Chiara Ferri, Marianna Bruzzi (da Guidizzolo), Linda Residori (da Fumane), Gloria Tosi (da Fumane).

Per il Guidizzolo replica il dt Zamboni, coadiuvato da Elena Tomaselli: «L’obiettivo principale è la crescita del gruppo, giovane ma con enormi potenzialità. Ritengo che riusciremo a conquistare i punti necessari per state lontano dalla parte bassa della classifica». La rosa: Eva Tomaselli (capitano e fondocampista), Enrica Tomaselli (mezzovolo), Sofia Ramelli (mezzovolo), Besarta Kurti (fondocampista), Asia Alberti (terzino) e Giulia Di Pietro (terzino).