Tennis – Brillano le squadre giovanili dell’AT Suzzara

SUZZARA Risultati brillanti per le formazioni giovanili dell’AT Suzzara, allenate dai maestri Marco Brighenti, Elisa Scarpetta Rongoni e Bjorn Caci, alla ripresa dei campionati regionali. La squadra femminile under 12 composta da Valentina Buoncuore e Alessandra Marcheselli si è imposta sui campi del circolo di casa con il punteggio di 3-0 sul TC Roverbella. Con questa vittoria, le suzzaresi chiudono il girone al primo posto e si qualificano per il tabellone finale regionale. Bravissime.

Non sono da meno i maschietti under 12, Filippo Rasini e Alessandro Ferrari, che hanno vinto nettamente 3-0 a Sarnico contro la locale formazione bergamasca. Applausi anche agli allievi che compongono la squadra under 14, ovvero Cesare Benatti, Eugenio Rabbi e Marco Righi, che lunedì, in trasferta in città sui campi della Canottieri Mincio, hanno cercato di ribaltare il pronostico contro avversari sulla carta favoriti. Il campo ha dato il suo verdetto e i pronostici della vigilia sono stati rispettati.

Ricordiamo infine che la squadra di serie D1 maschile, che domenica scorsa ha pareggiato 3-3 nella prima uscita stagionale sui campi del Tc Viadana, domenica sarà impegnata in casa contro il Tc 30 Pari Cremona per la seconda giornata del campionato a squadre. Appuntamento dalle ore 9 nell’impianto di Piazzale Marco Polo. C’è la possibilità di seguire i match e sostenere la squadra.