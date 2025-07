Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, in arrivo Moratelli. Idea Caique Alades

MANTOVA Non è ancora decollato il mercato del Saviatesta Mantova, in vista del campionato di Serie A, ma diversi colpi sembrano in canna: il dg Cristiano Rondelli continua i contatti per consegnare al tecnico Pino Milella un organico in grado di raggiungere la salvezza nella massima categoria nazionale del futsal. Resta sempre un obiettivo il brasiliano Cabeca, forte pivot che potrebbe essere un gradito ritorno in biancorosso, anche se la concorrenza è agguerritissima. L’ultimo nome che però è stato accostato al team virgiliano è quello di Caique Alades, un centrale difensivo, sempre carioca e che lo stesso Cabeca conosce molto bene. Nell’ultima stagione Alades ha giocato in Kazakhistan, ma il suo approdo in Italia sembra ormai scontato. Dalla società biancorossa nessuna conferma ufficiale: ci sono stati contatti, ma Caique Alades è uno dei tanti obiettivi sui quali il Saviatesta si sta muovendo, dovendo acquistare cinque giocatori per completare il roster.

Chi dovrebbe arrivare sicuramente, invece, ma manca ancora l’ufficialità, è un giovane di prospettiva: si tratta del classe 2006 Enzo Moratelli, proveniente dal Lecco. Un giocatore molto promettente, che però almeno inizialmente andrebbe a rinforzare la compagine giovanile biancorossa. Per lui l’accordo è proprio vicinissimo.