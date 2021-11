Tennis giovanile – Adele Montagnini domina a Bergamo

MANTOVA La giovane atleta casteldariese Adele Montagnini, classe 2008, tesserata per il circolo San Giovanni Lupatoto, ha vinto il torneo giovanile nella categoria under 16 femminile al circolo Viadanica di Bergamo. Testa di serie numero 1 del seeding, Adele ha battuto nel primo match la svizzera Ginevra Muratori, approdando così in semifinale dove ha sconfitto Elisabetta Zanin con un perentorio 4-0, 4-0. E in finale ha avuto la meglio su Alice Perletti con il risultato di 4-2, 4-0. Per la bravissima Adele, questo di Bergamo, è il terzo torneo di fila vinto in soli due mesi.