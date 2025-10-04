Rugby serie C – Mantova domani di scena al triangolare di Valeggio. Il tecnico Corso: “Squadra in forma”

Mantova Domani (ore 14.30) il Rugby Mantova sarà a Valeggio sul Mincio per il triangolare con i locali e il West Verona, in vista del debutto in campionato. Prima del match, tutto il minirugby biancorosso parteciperà alla Festa del Rugby organizzata dal club veneto, a partire dalle ore 10. «È il mio primo campionato lombardo – spiega il tecnico Enrico Corso – ma sto già studiando le avversarie insieme allo staff. La squadra è motivata, fisicamente in forma e stiamo lavorando anche sull’aspetto mentale. Grazie alla giornata di riposo iniziale, abbiamo una settimana extra di preparazione, con due test importanti: il triangolare di Valeggio domani e l’allenamento congiunto con Casalmaggiore (10 ottobre)». Il tecnico è soddisfatto della rosa: «Abbiamo 30 giocatori che si allenano, due per ruolo, con nuovi innesti di qualità come Jean Besombes e Carmine D’Alessio. Stiamo costruendo un progetto tecnico solido, in sinergia con tutto il club». «Il girone lombardo è competitivo – afferma il ds Filippo Santoro – ma crediamo di avere una squadra più forte rispetto all’anno scorso. Oltre ai nuovi arrivi, sono tornati Federico Azzali e Giovanni Malavasi, e siamo orgogliosi dell’ingresso in prima squadra di ragazzi del 2006 e 2007. Puntiamo alla fase promozione per confrontarci con realtà di alto livello. Il 28 settembre abbiamo organizzato una giornata di team building in città, portando il rugby nelle piazze di Mantova: un bel segnale dell’impegno del club verso la comunità». Ricordiamo che il Mantova debutterà in campionato domenica 26, alla seconda giornata, in trasferta con il Brixia Rugby, visto che nella prima, domenica 19, osserverà subito il proprio turno di riposo. E già cresce l’attesa per il derby al Parco del Mincio del 2 novembre con l’Union Rugby del Garda.