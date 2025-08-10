Tennis – L’U14 Giovannini vince a Vicomoscano, l’U10 Pompei in luce al Foro Italico

Mantova Estate di successi per i giovani talenti del Tc Mantova, che continuano a confermare la propria crescita e determinazione. Nelle settimane scorse, l’U14 Riccardo Giovannini (3.3) si è aggiudicato il torneo su erba organizzato dall’ASD Vento di Tennis di Vicomoscano (Cr), sconfiggendo in finale Davide Moretti (3.2) del TC Milano Bonacossa con il punteggio di 4-0, 5-3. Un risultato che ha premiato il suo impegno, ricevendo anche i complimenti di tutto il club virgiliano. Applausi anche per l’U10 Andrea Pompei, che ha partecipato al Master finale del torneo Kinder Joy of Moving, un’opportunità unica che lo ha visto giocare sul prestigioso Campo Pietrangeli del Foro Italico di Roma. Nonostante la giovane età, Andrea si è fatto onore, mostrando grande grinta e classe. Per lui, come per Riccardo, sono arrivati i complimenti dal TCM, che continua a seguire con orgoglio la crescita dei suoi giovani atleti. Dopo una meritata pausa estiva, la voglia di migliorarsi non manca e la stagione tennistica ripartirà a pieno ritmo.