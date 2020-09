Calcio Seconda Categoria – La Dinamo ha scelto: Davoli è il nuovo allenatore

GONZAGA La Dinamo Gonzaga ha sciolto le riserve e affidato la squadra a mister Davoli, il quale subentra dunque a Gianluca Rossetti, che ha dato le dimissioni proprio alla vigilia dell’esordio in campionato. Davoli ha lunghi trascorsi nel settore giovanile e ha allenato anche il S.Egidio S.Pio X; nel suo staff ci sono il preparatore dei portieri Bignardi e Gemelli, ex calciatore biancorosso. La Dinamo domenica scorsa ha pareggiato 1-1 in casa contro il neopromosso Ostiglia e nell’occasione in panchina è andato il diesse Cortigiani. Davoli debutterà quindi nella prossima gara contro il Quistello, che si disputerà a Schivenoglia per l’indisponibilità del “Calciolari”. E alla guida del Quistello c’è un grande ex della Dinamo, Cristian Ispani.

«A Davoli avevamo pensato anche nella passata stagione – spiega il presidente Angelo Bottazzi – poi abbiamo scelto Rossetti, che ha avuto sempre la mia fiducia. Mi spiace abbia lasciato e lo ringrazio per quanto ha fatto per la Dinamo. Ora si volta pagina. Domenica non abbiamo brillato con l’Ostiglia, mi auguro che la squadra faccia progressi contro il Quistello dell’amico Ispani, che spero di battere».