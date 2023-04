Tennis tavolo – Europei Under 21 a Sarajevo: Nicole Arlia (Brunetti) si gioca il pass per i quarti

Sarajevo Ai Campionati Europei Under 21 di Sarajevo, l’Italia avrà almeno due atleti agli ottavi di finale. A Tommaso Giovannetti, che aveva già centrato l’obiettivo giovedì, ieri si è aggiunta Nicole Arlia. L’azzurra della Brunetti Castel Goffredo nel Gruppo F, per essere certa di farcela, senza dipendere dai risultati altrui, doveva battere 4-0 la polacca Natalia Bogdanowicz e così ha fatto (11-6, 11-6, 11-8, 14-12). Emozionate l’epilogo, con la castellana che nel quarto set ha recuperato da 6-9 a 9-9, ha mancato un match-point (10-9), ha annullato un set-point all’avversaria (10-11) e ha chiuso alla sua seconda opportunità. Oggi negli ottavi sarà opposta alle 12.40 al tavolo 2 alla romena Ioana Singeorzan. Negli ottavi del doppio femminile Arlia e la romena Ioana Singeorzan hanno avuto la meglio per 3-0 (11-9, 12-10, 11-3) sulle spagnole Ainhoa Cristobal ed Eugenia Sastre, ma e nei quarti hanno mancato un match-point nel quinto set e ceduto per 3-2 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 13-15) alle francesi Agathe Anne Avezou e Isa Cok.