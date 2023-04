Calcio 3a Categoria – Il Pego schianta la Robur (5-1) e vede la Seconda. La Mantovana fredda il Segnate al 96’ (3-4)

Mantova La 34esima giornata (da calendario, 29ª effettiva) del campionato di Terza Categoria si è aperta ieri sera con due anticipi molto importanti. E’ scesa in campo, infatti, la capolista Pegognaga, che ha sconfitto la Robur Marmirolo con un secco 5-1 (tris di Beltrami) e ha così allungato le distanze (ora è +7) sulla seconda in classifica, l’Atletico Castiglione, che osserva per altro il turno di riposo. Un margine ragguardevole quando mancano cinque partite al termine del campionato. Successo esterno (3-4) della Mantovana sul campo del Segnate al termine di un’autentica girandola di emozioni. Per i granata è probabilmente un addio alle speranze di andare ai play off.

Oggi si giocano tutte le altre partite, con particolare attenzione proprio alla lotta per conquistare le prime cinque posizioni. La Voltese ospita la mina vagante Rapid Olimpia e ha bisogno dei 3 punti per confermarsi in terza posizione. Dietro, infatti, c’è un terzetto a quota 51 che soffia sul collo dei collinari e deve rispondere all’attacco del Segnate. Tutt’e tre giocano in trasferta contro avversari abbordabili soltanto sulla carta. Il Borgo Virgilio fa visita alla Casteldariese, il Moglia va a Monzambano per affrontare l’Union Colli e lo Juniors Cerlongo è ospite del Guidizzolo. E proprio su quest’ultima squadra vogliamo soffermarci perchè del momento felice dei guidizzolesi, che hanno ottenuto quattro risultati utili consecutivi e abbandonato l’ultima piazza, uno dei maggiori artefici è mister Paolo Azzi, che ha ereditato la guida tecnica da Motti nel girone di ritorno. Nonostante le difficoltà quest’anno non siano mai mancate e continuino tuttora, il tecnico di Rivalta è riuscito a riunire il gruppo e a convincere i giocatori a non mollare anche quando la classifica condannava appunto il Guidizzolo all’ultimo posto. I suoi meriti – assicurano in società – vanno oltre il fattore tecnico dal momento che soprattutto sotto il profilo umano è riuscito a toccare le giuste corde dei giocatori; e a questi livelli fa la differenza. Azzi ha composto uno zoccolo duro all’interno dello spogliatoio che sembra ora dare i suoi frutti. «Ora ci sono altri traguardi davanti – aggiungono dal club – e noi speriamo che Paolone ci indichi la strada giusta da seguire».