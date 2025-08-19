Tennis Tavolo f – Bernadette Szocs brilla in doppio e in singolare allo Europe Smash

Malmö (Sve) Ottimo inizio per Bernadette Szocs (in foto) allo Europe Smash di Malmö. L’atleta rumena non ha deluso le aspettative all’esordio nei 32esimi, imponendosi con autorità sulla francese Charlotte Lutz. Il match si è concluso 3-1 (11-8, 11-9, 9-11, 11-4) in favore della Szocs, che ha mostrato solidità mentale e ottima condizione fisica, guadagnandosi così l’accesso al turno successivo contro la tedesca Sabine Winter. Ma le soddisfazioni non si sono fermate al singolare. Domenica, l’atleta della Brunetti è scesa in campo anche nel doppio misto insieme al connazionale Ovidiu Ionescu nei 16simi. Insieme hanno superato agevolmente gli svedesi Elias Ranefur e Filippa Bergand, in gara grazie a una wild card. Il match si è chiuso con un netto 3-0 (11-9, 12-10, 11-7). Ora però agli ottavi la sfida si fa più impegnativa: oggi alle 20.55 i due affronteranno le teste di serie numero 3 del tabellone, i fortissimi Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem di Hong Kong.