Tennis Tavolo f – Europei, le Azzurre si fermano ai quarti

Malmö (Sve) Che fosse una sorta di “mission impossible” si sapeva. L’Italia femminile, guidata da Elena Timina, a ora di pranzo ha affrontato nei quarti di finale dei Campionati Europei a squadre di Malmö le detentrici del titolo della Germania e ha ceduto per 3-0. Le teutoniche di Tamara Boros probabilmente si confermeranno sul trono, mentre le azzurre si godono il grande ritorno fra le prime otto, che costituisce il migliore risultato degli ultimi 15 anni. Nikoleta Stefanova, finora imbattuta in Svezia, ha affrontato la quasi infallibile difesa Han Ying (n. 10 del ranking mondiale) e, dopo aver perso più nettamente il primo set, ha lottato maggiormente nel secondo, fino al 5-6, e nel terzo, recuperando da 1-7 a 5-9 e annullando il primo match-point. Impegno non meno severo per Giorgia Piccolin (n. 120), che ha incrociato Nina Mittelham (n. 22). Nel terzo singolare Gaia Monfardini (n. 113) era opposta a Shan Xiaona (n. 34) ed è partita bene (4-0), ma dal 5-1 è stata rimontata e superata (5-9) e il primo parziale è scivolato via. Nel secondo la mantovana ha dimezzato lo svantaggio da 0-4 a 2-4 ed è stata ridistanziata (2-7), senza più rialzare la testa. Nella terza frazione Monfardini ha replicato la prima (3-0) e dal 4-2 è stata appaiata e ha patito il sorpasso (4-8). Ha avuto una bellissima reazione, conquistando sei scambi di fila (10-8). I due set-point sono sfumati, come anche il terzo (11-10). La lombarda ha cancellato un match-point (11-12) e al secondo (12-13) è calato il sipario.