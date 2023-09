Rugby serie A Elite m – Viadana, nuovo test contro il Cus Torino. Pavan: “Mettetevi in mostra”

Viadana Secondo test match pre-campionato per il Rugby Viadana 1970 che oggi alle ore 16.30 andrà ad affrontare allo Stadio Zaffanella il Cus Torino, neo retrocessa in serie A. Dopo il primo incontro amichevole positivo della scorsa settimana contro il Rugby Monferrato, il Viadana torna in campo per testare nuovamente il proprio livello di preparazione in vista dell’inizio del massimo campionato Italiano di rugby fissato per l’8 ottobre. Alcuni cambi rispetto alla formazione della scorsa settimana, che vedeva una rosa formata da un gruppo di giocatori della prima squadra (nuovi innesti e rientranti da infortunio) e da una parte di giocatori della formazione cadetta.

«Sarà la prima vera opportunità di vedere la rosa della prima squadra in azione dopo l’assaggio della scorsa settimana – esordisce il tecnico Gilberto Pavan – Anche in questa occasione abbiamo optato per una formazione allargata con 31 convocati, perciò avremo due squadre che si alterneranno tra primo e secondo tempo. Tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra. È un’occasione per i nuovi di poter competere con i più esperti e per i riconfermati di far vedere il loro valore. Speriamo di vedere in campo un bello spettacolo, anche per i nostri tifosi».

I convocati: Sauze, Crea, Morosini, Jannelli, Ciofani, Madero, Di Chio, Fierro, Wagenpfeil, Boschetti, Mannucci, Schinchirimini, Oubiña, Luccardi, Fiorentini. A disposizione: Dorronsoro, Gasperini, Mistretta, Mignucci, Jeffery, Marchiori, Loretoni, Zanatta, J.C. Gamboa, Lavorenti, Gregorio, Roger, Ciardullo, Gigli, Bronzini, Baronio.

Under 20 – A poco più di due mesi dal Mondiale Under 20 giocato in Sudafrica, la Nazionale torna a radunarsi in vista dell’impegnativa stagione internazionale del 2024. Il ct Brunello, che ritrova il gruppo al centro federale di Parma, ha convocato 30 atleti per il raduno in programma da domani a martedì. Tra questi anche Tommaso Simoni (2004) del Rugby Viadana.