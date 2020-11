Sindacati a sostegno del personale sanitario

MANTOVA – Questa mattina si terrà una manifestazione da parte delle sigle sindacali Cgil Cisl Uil Fpl Uil Pa a sostegno dei lavoratori della sanità in merito a sicurezza, assunzioni e contratti individuate come priorità per il personale. “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”. Questo lo slogan della giornata nazionale di mobilitazione a cui parteciperanno i lavoratori del pubblico impiego, in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto di lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni. Una iniziativa che segue lo stato di agitazione già proclamato dalle categorie nelle scorse settimane. E’ assolutamente necessario garantire al personale sanitario di lavorare in sicurezza, assicurandogli costantemente dispositivi di protezione individuale, tamponi e sorveglianza sanitaria. Altrettanto indispensabile e urgente è procedere con nuove assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precari. Infine è importante che si rinnovino i contratti, per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e lavoratori.

Non solo un riconoscimento nei confronti di chi con spirito di abnegazione sta’ affrontando la pandemia in condizioni critiche, ma anche prima di tutto un diritto. Una mobilitazione collettiva, nel rispetto delle norme vigenti come zona rossa, attraverso striscioni appesi davanti al parcheggio del pronto soccorso di Mantova e al lato del cup difronte alla mensa dei dipendenti di Asst. Due punti molto importanti, visibili, contro chi nega l’esistenza del virus, dell’emergenza epidemiologica, del rischio che medici infermieri e tutto il personale sanitario stanno affrontando.