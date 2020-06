Lavori a un passaggio a livello, interrotta per 3 giorni la Virgiliana a Quistello

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico della SP ex SS n. 496 “Virgiliana” in prossimità della progressiva chilometrica 6+910, nel territorio del Comune di Quistello, dalle ore 8 di lunedì 8 giugno sino alle ore 19 di mercoledì 10 giugno 2020.

Lo stop al transito si è reso necessario per consentire lavori di rinnovamento dell’armamento ferroviario e per la predisposizione di polifore (fascio di tubi utilizzati per il passaggio di cavi) al passaggio a livello n. 39 di Ferrovia Emilia Romagna.

In caso di maltempo, che possa pregiudicare l’esecuzione dei lavori, gli stessi saranno posticipati alle ore 8 di lunedì 15 giugno 2020 per concludersi poi alle ore 19 di mercoledì 17 giugno 2020.

Durante l’interruzione, il traffico sarà deviato su SP n. 45 “S. Giacomo – Concordia”, SP n. 44 “Pegognaga – S. Giacomo”, SP ex SS n. 413 “Romana”.