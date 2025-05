Spionaggio e patriottismo nel cuore di Gonzaga

GONZAGA Una nuova avventura firmata Garipalli arriva a Gonzaga, e stavolta la posta in gioco è la

libertà di un eroe del Risorgimento. Sabato 7 giugno, dalle 11.00 alle 17.00, va in scena

City Escape Gonzaga – Evasione in quattro atti, un’esperienza in anteprima e gratuita, da

vivere in gruppo, tra enigmi storici, intrighi e colpi di scena. Le registrazioni sono già

aperte su garipalli.com.

La City Escape di Gonzaga è stata sviluppata grazie a un ciclo di laboratori di co-design

promossi dal Comune di Gonzaga nell’ambito del progetto “Wannabe”, finanziato dal

bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”. Durante i laboratori, che si sono

svolti tra febbraio e marzo 2025, i partecipanti — ragazze e ragazzi del territorio — hanno

collaborato alla progettazione con Garipalli, lavorando su storytelling, enigmi, contenuti

audio, illustrazioni e materiali scenici.