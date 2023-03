Tennis tavolo – In 250 allo Schiantarelli di Asola per il quinto “Memorial Rodella”

Asola Nello scorso fine settimana, presso il Centro Sportivo Schiantarelli di Asola, ha avuto luogo la due giorni di maratona pongistica del torneo regionale di qualificazione – 5° Trofeo “Memorial Romano Rodella”. Oltre le più ottimistiche aspettative di affluenza, gli atleti impegnati provenienti da tutta la Lombardia e appartenenti a 48 società diverse sono stati ben 243.

Sabato si sono svolte le gare di doppio riservate agli atleti di 4ª e 5ª Categoria maschile, di singolo 4ª Categoria maschile e di 4ª e 5ª Categoria femminile. Vincitrice del doppio maschile è stata la coppia Gala/Offredi delle Aquile Azzurre Milano. Nel singolo femminile di 4° Categoria, prima classificata Greta Fettolini del TT Valle Camonica; seconda la compagna di club Alice Zappavigna; terze Amelia Libretti del Coccaglio e Arianna Dossi del Varese. Nel singolo femminile di 5ª Categoria trionfa Melissa Uboldi del Gruppo Sportivo Villa Guardia, seconda Eleonora Tardivo del Marco Polo e terze Sara Di Cesare (Isola del Bosco) e Gaia Marroccoli (Valle Camonica). Il singolo maschile 4ª Categoria ha visto primeggiare Andrea Arlati (Polisportiva Dilettantistica Fortitudo), secondo Tommaso Benevelli (Bagnolese), terzi Edoardo Santucci (Abbadia Lariana) e Claudio Di Carlo (Aquile Azzurre Milano).

Domenica dedicata al torneo di 5ª Categoria maschile con gli atleti impegnati in 17 gironi iniziali. Alla fine ha trionfato Gabriele Nino (Milano Academy) in finale sul compagno di squadra Marco Castaldo; terzi Fabio Marzocchi (Castel Goffredo) e Marco Mensa (Saronno). La tornata pongistica si è conclusa a tarda serata con la 6ª Categoria maschile (la più numerosa con 98 iscritti divisi in 26 gironi). Francesco Picchioni (Bagnolese) si aggiudica la prima posizione al quinto set dopo un incontro molto combattuto nel quale ha battuto Eros Dileka Hikkaduwage Pasidu (Aquile Azzurre Milano); terzi classificati Jacopo Vanella (C.A.Te.T. Florens) e Manuel Fortuzzi (Vallecamonica).

I nove atleti del TT Asola impegnati nella 5ª e 6ª Categoria maschile non hanno avuto fortuna; solo quattro su nove hanno superato il proprio girone ma sono stati eliminati nel tabellone finale al primo incontro. L’entusiasmo e la determinazione non mancano pertanto ci riproveranno sicuramente poiché hanno dimostrato di avere notevoli margini di miglioramento tecnico che potranno acquisire nel tempo.

L’appuntamento per gli appassionati è già fissato quindi al prossimo anno per la sesta edizione del “Memorial Romano Rodella”.