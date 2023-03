Werther di Massenet, terzo titolo della Stagione Lirica 2023 di Fondazione Arena, torna in scena fino al 2 aprile

VERONA Un cast coeso di giovani e apprezzati artisti attorno al poliedrico protagonista Dmitry Korchak, reduce dal bis di Pourquoi me réveiller, torna in scena per le tre repliche dell’amatissima opera di Massenet ispirata al celebre romanzo di Goethe. Oltre a Vasilisa Berzhanskaya, mercoledì debutta come Charlotte il mezzosoprano Chiara Tirotta. Molto apprezzato anche l’allestimento immersivo di Stefano Vizioli e fedele nella drammaturgia anche alla fonte letteraria grazie alle scene di Emanuele Sinisi, i costumi di Anna Maria Heinreich, le luci di Vincenzo Raponi e il visual design di Imaginarium Creative studio

Un amore forte, indissolubile, impossibile, che nasce al chiaro di luna di una sera estiva e, fra il detto e il sottinteso di sofferte lettere, giunge alla catarsi proprio la notte di Natale: l’intima, appassionata e appassionante vicenda del romanzo epistolare I dolori del giovane Werther, riscritta oltre un secolo dopo da Jules Massenet e i suoi tre librettisti in chiave più rassicurantemente borghese ma non meno potente, rivive appieno nella produzione dei Teatri di OperaLombardia curata dal regista Vizioli, terzo titolo della Stagione Lirica 2023 di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico.

Il titolo mancava a Verona da 45 anni e, al suo ritorno, è stato accolto con grande entusiasmo dal folto pubblico e apprezzamento della critica. Banco di prova vocale e attoriale, ha messo in risalto le qualità del giovane cast internazionale: applaudito Werther è il tenore Dmitry Korchak, suo rivale Albert è il baritono Gëzim Myshketa il Podestà/Bailli di Wetzlar è impersonato dal baritono Youngjun Park e i suoi otto figli comprendono la secondogenita Sophie del soprano Veronica Granatiero e sei giovanissimi solisti dal Coro di voci bianche A.Li.Ve. preparato da Paolo Facincani. Tornano il basso Gabriele Sagona e il tenore Matteo Mezzaro nei ruoli di fianco degli amici Johann e Schmidt, con Maria Giuditta Guglielmi e Pierre Todorovitch quali Käthchen e Brhülmann. L’acclamata Charlotte della prima Vasilisa Berzhanskaya torna venerdì 31/3 e domenica 2/4 mentre mercoledì 29/3 fa il suo debutto nella parte il mezzosoprano Chiara Tirotta, già applaudita al Filarmonico in opere di Mozart, Vivaldi e Rossini come Cherubino, Dorabella, Bradamante e Rosina.

In questo grande esempio di teatro musicale, vitale è la presenza dell’orchestra, che rivela i sentimenti più sconvolgenti dietro le parole e i gesti quotidiani dei personaggi, con una strumentazione raffinatissima e una fitta trama di Leitmotiv. L’Orchestra di Fondazione Arena dipinge i mille colori di questa corrispondenza grazie alla bacchetta (esordiente a Verona) di Francesco Pasqualetti, maestro apprezzato in Italia e all’estero.

Werther replica mercoledì 29 alle 19:00, venerdì 31 alle 20:00 e domenica 2 aprile alle 15:30. I biglietti sono disponibili al link https://www.arena.it/it/teatro-filarmonico