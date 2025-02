Corso incentivi green Apindustria

MANTOVA Apindustria Mantova organizza un importante incontro dedicato agli incentivi green, con l’obiettivo di supportare le imprese nel percorso verso la sostenibilità e la transizione ecologica. L’evento, che si terrà 25 febbraio alle ore 15 in diretta streaming, si pone come un momento di confronto per approfondire le principali misure di sostegno disponibili, con un focus su strumenti finanziari, agevolazioni fiscali e opportunità di investimento per le aziende che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale.

Le tematiche trattate riguarderanno le agevolazioni per l’efficientamento energetico, i fondi per l’innovazione sostenibile e gli incentivi per la riduzione delle emissioni. In particolare, verranno analizzate le recenti novità legislative in materia di transizione ecologica, con un approfondimento sugli strumenti a disposizione delle imprese per implementare progetti di sostenibilità ambientale e digitale.

“La sostenibilità non è più solo una scelta etica, ma una necessità per restare competitivi in un mercato sempre più orientato all’innovazione e all’efficienza – afferma Beatrice Dalla Ricca, referente dell’iniziativa – gli incentivi green rappresentano un’opportunità concreta per le imprese che vogliono crescere in modo responsabile e duraturo”.

L’incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore che forniranno un quadro chiaro delle possibilità di accesso ai finanziamenti e dei vantaggi competitivi per le imprese che investono in soluzioni green. Verranno inoltre presentati casi concreti e best practices per comprendere come le agevolazioni possano tradursi in progetti reali e in un miglioramento delle performance aziendali.

Apindustria Mantova si conferma così un punto di riferimento per le imprese del territorio, offrendo strumenti e occasioni di aggiornamento per affrontare le sfide della transizione ecologica con consapevolezza e strategia.

Per maggiori informazioni e per partecipare al corso, è possibile contattare in associazione allo 0376221823 o scrivere un’e-mail a formazione@api.mn.it.