Tennis Tavolo serie A1 f – Brunetti, doppia sfida in Sardegna

Castel Goffredo Una gara dietro l’altra: due trasferte in terra sarda per scalare la classifica. La Brunetti Castel Goffredo si presenta a questi due appuntamenti – stasera con il Muravera e domani col Quattro Mori Cagliari – , con tutto il suo arsenale a disposizione. Squadra al completo con le tre fortissime straniere, la rumena Bernadette Szocs, la russa Mariia Dolgikh e da Taiwan Chen Szu-Yu (al debutto), oltre a Gaia Monfardini. Si posso schierare massimo due straniere a partita, perciò coach Alfonso Laghezza avrà ampie possibilità di scelta. Per gli impegni di Europe Cup e il turno di riposo, le castellane hanno giocato solo con il Norbello, pareggiando 3-3. A quota 1 in graduatoria, adesso comincia la risalita: questa sera alle ore 19 è obbligatorio fare due punti con il fanalino Muravera e domani (ore 18) altrettanti in casa del Quattro Mori Cagliari, anch’esso fermo a 1 ma con due sconfitte e un pari all’attivo. «Non sono ammesse distrazioni – afferma sicuro il gm Franco Sciannimanico – Dobbiamo vincere queste due partite per arrivare a quota 5 velocemente e soprattutto carichi per il derby con la Bagnolese, considerando che la gara col Prato la recupereremo a gennaio». Debutterà Chen Szu-Yu, l’ultimo arrivo in casa Brunetti in ordine di tempo. «Siamo molto contenti di vederla finalmente giocare. Condizione della squadra? Stanno tutte bene. L’unico problema sono sempre i ritardi degli aerei e i viaggi per arrivare alle sedi di gioco. A parte questo, ripeto, non sono ammesse distrazioni. Con le tre straniere a disposizione, bisogna soltanto vincere». E mentre le compagne si dedicano al campionato di serie A1, chiusa la Europe Cup, il giovane talento azzurro Nicole Arlia sarà impegnata a Düsseldorf per il WTT Feeder Contender III 2022. La numero 135 è già ammessa al tabellone principale del torneo e nei trentaduesimi incontrerà l’argentina Camila Arguelles. Nel round 1 dei doppi alle ore 12.30 con Vivarelli sfiderà le uzbeke Markhabo Magdieva e Rozalina Khadjieva. Nel misto alle ore 19.25 la castellana e Oyebode avranno come avversari i cileni Nicolas Burgos e Paulina Vega. (cris)