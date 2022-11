Tennis Tavolo serie A1 f – La legge della Brunetti: batte Bagnolo nel derby (4-1) e gli strappa lo scettro

Castel Goffredo Nell’anticipo della sesta giornata, le campionesse d’Italia della Brunetti si sono aggiudicate per 4-1 il derby con la PaninoLab. Il successo, con un punteggio che è punizione troppo severa per le ospiti, ha anche fruttato il sorpasso in testa alla classifica (con una gara ancora da recuperare). Prima dell’inizio il tecnico castellano Laghezza ha ricevuto la Palma di Bronzo al Merito Sportivo.

Il tabellino

Chen Szu-Yu-Zhang Mo 0-3 (7-11, 9-11, 8-11); Bernadette Szocs-Ema Labosova 3-0 (11-7, 11-9, 11-5); Nicole Arlia-Tian Jing 3-2 (11-9, 5-11, 11-6, 14-16, 12-10); Bernadette Szocs-Zhang Mo 3-0 (11-9, 12-10, 11-1); Chen Szu-Yu-Tian Jing 3-0 (11-6, 11-4, 11-8)

La classifica

Brunetti punti 7, Bagnolese 6, Südtirol 5, Norbello 4, Prato 3, Quattro Mori 1, Muravera 0.