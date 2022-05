Tennis Tavolo serie A1 f – La PaninoLab vuole sorprendere la Brunetti in gara-1 a Bagnolo

Mantova Domani pomeriggio a Bagnolo San Vito (ore 17) si rinnova la sfida fra PaninoLab e Brunetti. Come l’anno scorso, è una finale-scudetto tutta mantovana. In questa stagione le castellane hanno avuto sempre la meglio – girone d’andata, Supercoppa e Coppa Italia – tranne nella gara di ritorno nella stagione regolare che a Castel Goffredo si è conclusa 3-3. Mercoledì prossimo in casa delle campionesse d’Italia, sempre con inizio alle 17, è in programma il ritorno del derby. Con eventuale “bella” sempre al PalaMazzi domenica 22.

Ricordiamo che al termine della stagione regolare la Brunetti ha chiuso al primo posto, mentre le cugine sono giunte terze. In semifinale le castellane hanno prevalso su Quattro Mori Cagliari, mentre la PaninoLab ha compiuto l’impresa in Alto Adige sull’Eppan vice capolista. «Contro l’Eppan eravamo al gran completo perché avevamo recuperato Vorobeva e Zaharia – spiega il dirigente Paolo Frigeri – Se ci siamo tutti, siamo tosti da battere. Nella doppia sfida scudetto non avremo invece la russa Vorobeva… Peccato. Non ci sarà neanche Degraef, ma faremo la nostra gara sia davanti al nostro pubblico sia a Castel Goffredo. Mi auguro solo che tutti gli incontri in programma siano belli e avvincenti». A referto andranno Veronica Mosconi, Cristina Semenza, Tian Jing e Alina Zaharia.

Replica per la Brunetti il gm Franco Sciannimanico: «Se le due sfide di andata e ritorno si chiudono in pareggio, si va alla “bella”. E se termina ancora in pareggio confermiamo lo scudetto, ma è chiaro che faremo il possibile per partire col piede giusto e vincere la gara di andata. Si tratta comunque di una sfida scudetto aperta, che giochiamo contro un’ottima squadra. Mi auguro sia avvincente, e è sempre bello che due compagini mantovane si contendano il tricolore. Ritengo che il presidente della Provincia Bottani ne sia orgoglioso».