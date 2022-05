Rugby serie B – Caimani: ko a tavolino col Villorba e – 4 punti in classifica

VIADANA Mano pesante del Giudice Sportivo sui Caimani. Come era stato preannunciato, la gara di domenica 8 maggio col Villorba, annullata per casi Covid nel Viadana, ha portato alla sconfitta a tavolino dei gialloneri per 20-0. C’è però un’ulteriore penalità: – 4 punti in classifica e multa perché l’arbitro non ha avuto comunicazioni dalla Federazione. Baldazza ha scritto infatti sul referto di non aver avuto comunicazione della Fir dell’annullamento della gara. Nemmeno gli assistenti avevano ricevuto nulla. Si è quindi recato sul campo di Villorba dove alcuni dirigenti gli hanno poi riferito che la società Viadana aveva avvisato i locali riguardo la rinuncia alla gara, per presunti casi di positività al Covid-19. L’arbitro ha fatto l’appello, atteso mezz’ora dopo l’orario di inizio programmato della gara e poi ha lasciato l’impianto. Preso atto di tutto ciò, il Giudice Sportivo ha decretato Viadana rinunciataria e perdente con il risultato di 20 a 0 (4-0) in favore della Società Villorba; l’ha punita inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la multa di 1.500 euro, maggiorata di 800 poiché trattasi di rinuncia a gara in trasferta, per complessivi 2.300 euro. Il Viadana ha detto che non farà ricorso. La nuova classifica: Patavium punti 68, San Donà 61, Villorba e Bologna 57; Caimani Viadana e Mogliano 46, Brescia 36, Castellana 32, Mirano 15, Valsugana 14.