Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab e Brunetti corsare

MANTOVA PaninoLab Bagnolese e Brunetti hanno superato con il successo il primo impegno in trasferta della nuova stagione. Al mattino è toccato al team di Laurentiu Capra affrontare a Casamassima il neopromosso Ennio Cristofaro, sconfitto dopo quasi tre ore di gioco per 4-2. Zaharia ha fatto il suo dovere piegando Akpan e Yovkova, poi Mosconi ha mandato ko Celeste Leogrande, battuta anche da Tian Jing. «Giocare in trasferta non è mai agevole – afferma il dt Cristina Semenza – Affrontavamo una neopromossa che ci teneva a far bella figura. Successo meritato contro un’ottima squadra».

Le campionesse d’Italia di Alfonso Laghezza hanno espugnato Cortemaggiore piegando 4-0 il Teco, grazie ai successi in serie di Szocs, Maria Xiao e Arlia, quest’ultima in rimonta 2-3 su Barani. Di Tan il punto del 4-0: ha rilevato Szocs e determinante è stato il suo apporto col 3-1 su Roncallo. Afferma Laghezza: «Bella gara, ci tenevamo troppo. Non ho rischiato Gaia Monfardini e ho dato spazio a Tan perché prendesse ritmo. Arlia ha avuto qualche momento di difficoltà ma si è ripresa, vincendo 3-2. Szocs e Maria Xiao hanno superato il problema della palestra un po’ fredda, chiudendo col successo i loro incontri».