Tennis Tavolo serie A1 f – Tian Jing: “PaninoLab, dovremo impegnarci al massimo”

Bagnolo San Vito La PaninoLab ha visto la stagione scorsa fermarsi sul più bello, quando stava già pensando ai play off scudetto. A causa dell’emergenza Coronavirus il campionato è stato annullato, e il club mantovano ha dovuto riporre i propri sogni nel cassetto. Ora si guarda avanti, e anche se non vi sono ancora date certe per l’inizio della nuova stagione – si parla di ottobre/novembre – la PaninoLab vuole recitare un ruolo da protagonista, trascinata dalla forte giocatrice Tian Jing, al secondo anno a Bagnolo.

Tian, come hai vissuto questo lungo tempo senza il tennis tavolo a causa del Covid?

«Per prima cosa non avrei pensato a uno stop così lungo; ho sempre vissuto nella speranza che il campionato ripartisse, ma l’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus ha fatto sì che le autorità decretassero lo stop dei campionati. Io e la mia famiglia possiamo ritenerci fortunati, visto che viviamo in una casa in campagna e di conseguenza la clausura è stata non troppo serrata avendo comunque gli spazi per allenarmi, almeno dal punto di vista fisico».

A ottobre/novembre dovrebbe iniziare la nuova stagione sportiva. Speri in un’annata positiva per te e ricca di soddisfazioni per la PaninoLab Bagnolese?

«Non vedo l’ora di ricominciare il campionato, anche se credo che per tutte le giocatrici uno stop del genere si farà sentire. Motivo per cui dovrò impegnarmi al massimo».

Pensi che la Bagnolese attuale sia in grado di battersi alla pari con le big del campionato?

«Chi può dirlo… Secondo me siamo un’ottima squadra e un ottimo gruppo, ma dopo la sosta i valori in campo a volte possono variare. Noi faremo del nostro meglio per dare fastidio a tutte le avversarie».

Cosa suggeriresti ai dirigenti della Bagnolese per migliorare la squadra?

«Una società per raggiungere i risultati migliori deve unire professionalità tecnica e divertimento, oltre che progettualità per il futuro, come la Bagnolese sta facendo».

Ai tifosi mantovani vuoi lanciare un messaggio?

«Prima di tutto vorrei ringraziare i nostri tifosi che ci supportano sempre. Non vedo l’ora di vedervi tutti. Grazie mille per il vostro affetto, e a presto».