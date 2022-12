Tennis tavolo Serie A1 femminile – La PaninoLab guarda già al 2023

BAGNOLO SAN VITO La PaninoLab domenica scorsa ha chiuso il 2022 e il cammino nell’andata nel massimo campionato femminile con l’inaspettato pareggio casalingo con il Muravera. Con questo 3-3, la squadra sarda ha centrato il primo punto in classifica. Al termine della prima parte della stagione, sono sette i punti all’attivo, gli stessi di Prato e Südtirol. «So cosa vuol dire vincere o perdere – afferma il dirigente della Bagnolese Paolo Frigeri – Al termine della gara con le isolane ero deluso, ma è passata subito. Spiace per Tian Jing, ha paura a “schiacciare”. Mi auguro superi questa problematica, però sono sicuro che al completo nel ritorno faremo molto bene. Non ci aspettavamo il pareggio, considerato che eravamo in vantaggio per 3-1; comunque il 2022 lo reputo un positivo anno. Abbiamo raggiunto la scorsa stagione la finale scudetto e siamo stati battuti dalla Brunetti». Non solo le ragazze solo il fiore all’occhiello della PaninoLab. Quest’anno vanno forte i ragazzi dell’A2: Luca Bressan, Alberto Margarone e Gabriele Piciulin. «Stiamo andando benissimo con la compagine maschile che milita in A2. Siamo al comando e speriamo di proseguire così». Sulla gara con il Muravera dichiara il dt Cristina Semenza: «Siamo delusi e amareggiati. Il pareggio con il Muravera fanalino è una bella botta. Speriamo serva da lezione per il futuro. Una sfida che dovevamo chiudere sul 4-0, invece abbiamo pareggiato per 3-3. Prendiamo atto di questo risultato non preventivato che ha consentito alle nostre avversarie di cogliere il primo punto stagionale».