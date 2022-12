Ciclismo – Un brindisi per l’Amatori Dosolo

DOSOLO E così fan quaranta. Tanti sono gli anni di vita della società ciclistica Amatori Dosolo. Traguardo festeggiato nei giorni scorsi con la tradizionale festa sociale alla quale hanno presenziato anche il sindaco di Dosolo Pietro Bortolotti e il presidente del Comitato provinciale Fci Fausto Armanini, con il suo vice Lido Baracca. Nel corso della serata sono state ripercorse le tappe più significative dell’attività promozionale ed organizzativa del team. Team costituitosi nel 1982 grazie all’impegno di un gruppo di appassionati guidato da Danilo Saccani con il quale hanno collaborato Marco Cavallari, Sergio Malacarne, Giuseppe Saccani e Nevio Falchi. Anno dopo anno il gruppo ha consolidato la propria presenza sul territorio dosolese, allestendo formazioni amatoriali con atleti che si sono distinti in molti contesti. Altro aspetto da sottolineare è quello organizzativo in quanto gli Amatori Dosolo nell’arco dei quattro decenni hanno proposto competizioni di alto livello tecnico che hanno avuto come protagonisti dai dilettanti ai Giovanissimi. Da qualche anno a questa parte in cabina di regia di questo gruppo vi sono Cesare Anselmi, nel ruolo di presidente, ed Emanuele Avanzi in quello di vice.

In queste ultime stagioni il fiore all’occhiello è divenuto il Trofeo Vecchini ed Anselmi che ha come protagonisti i Giovanissimi e viene allestito a Villa Strada.