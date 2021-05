Basta morti sul lavoro, striscione a Porto Catena

MANTOVA Questo pomeriggio Potere al Popolo Mantova ha voluto ricordare Luana, la giovane operaia morta in una fabbrica a Prato e Christian, ucciso da un tornio a Busto Arsizio, e denunciare la continua carneficina che si consuma sui luoghi di lavoro. Lo striscione esposto dagli attivisti sul ponte ciclabile di Porto Catena è eloquente: “13 mila morti in 10 anni, Italia Repubblica fondata sulla strage”. “Ogni vita spezzata è un’ingiustizia intollerabile. Parlano i numeri di questa guerra: troppi “incidenti” e pochissime risorse per controllare. Non le si chiamino fatalità. Chi negli anni ha governato e ha reso il lavoro più insicuro e precario è lo stesso che ora si batte il petto con ipocrisia. La realtà è che nessuna istituzione è disposta davvero a mettere al centro la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Servono i fatti, e servono subito” afferma Marco Rossi, referente provinciale di Potere al Popolo.