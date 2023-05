Tennis tavolo Serie A1 femminile – Rivoluzione PaninoLab: via Dzelinska e più di mezza squadra

BAGNOLO SAN VITO Novità nell’organigramma tecnico della PaninoLab Bagnolese. Nella prossima stagione Olga Dzelinska non sarà più il direttore tecnico della compagine femminile impegnata nella massima serie. L’ex coach di Cortemaggiore col team virgiliano ha maturato un’esperienza di una sola stagione.

Anche per quanto riguarda la composizione della squadra, la dirigenza bagnolese, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionata a una profonda rivoluzione. Dall’organico dell’ultima stagione, che ha centrato le semifinali, verrebbe confermata soltanto Tian Jing. Nel contempo, la società è già al lavoro per approntare l’organico del team maschile neopromosso nella massima serie. Ovviamente è presto per fare nomi. “Radiomercato” sostiene che la dirigenza della PaninoLab punterà su un solo pongista straniero, dando per il resto piena fiducia ad atleti italiani. In ogni caso c’è tempo per operare.