Cigno imprigionato in un capannone di Cittadella liberato dalle guardie ittico venatorie della Provincia

MANTOVA Era finito in un capannone abbandonato a Cittadella e non riusciva più a uscirne. A liberare il cigno e a metterlo in salvo sono stati gli agenti della vigilanza ittico venatoria della Provincia che ieri mattina avevano avuto la segnalazione della presenza del volatile intrappolato nell’edificio alla periferia della città. Il cigno, infilatosi all’interno dalle aperture tra i travetti del tetto, non era più in grado di uscire perché l’apertura alare non gli consentiva più di passare negli spazi tra un travetto e l’altro. Una volta catturato è stato liberato nel Lago di Mezzo.