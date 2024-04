Medole: in Torre Civica le ricerche di Giovanni Chiarini

MEDOLE Alla presenza, tra gli altri, del sindaco Mauro Morandi, è stato presentato il libro sulle ricerche e gli aneddoti storici di Giovanni Chiarini. Nella Torre Civica grande apprezzamento per il suo “Ricercando memorie”, ricco di testimonianze e racconti. Il ricercatore castiglionese, cultore nella ricostruzione degli alberi genealogici delle famiglie locali, è stato insignito nel 2022 anche del Luigi d’Oro: la civica benemerenza per merito della sua passione per la storia che lo ha condotto nei meandri delle vicende dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Grazie a questo prezioso e costante lavoro di ricerca intrapreso, anche alcuni castiglionesi deceduti in guerra hanno trovato il giusto lustro. Tra le altre “imprese” storiche del residente aloisiano anche un particolare riconoscimento da parte del sindaco di Doberdò sul Lago, in provincia di Gorizia, per aver contribuito alla realizzazione di una documentazione relativa ai caduti in loco durante uno degli scontri della Grande Guerra.