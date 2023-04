Settimana tra sole e nubi. Veloce passaggio temporalesco fra mercoledì e sabato

MANTOVA Sarà ancora una volta l’alta pressione ad influenzare una settimana meteorologicamente variabile ma non perturbata e con la possibilità di qualche rovescio, specie fra mercoledì e giovedì. L’anticiclone al centro delle configurazioni meteo sarà tuttavia fuori posto: occuperà almeno fino a giovedì il nord Europa, inviando costantemente correnti fredde da est sulla Penisola, molto più attive sull’Italia centro-meridionale dove gli episodi di maltempo saranno frequenti. Sul nord Italia il tempo sarà invece più stabile, almeno nelle battute iniziali, ma non aspettiamoci a breve le prime onde di calore della primavera. Per ore resteranno lontane.

La nuova settimana inizia con il sole, quindi con temperature che nelle zone di campagna stamane all’alba si sono portano localmente vicino ai 5 gradi. Dopo mezzogiorno l’aria fredda presente in quota interagirà tuttavia con il riscaldamento del suolo provocando la «fioritura» di nubi ad evoluzione diurna che nel pomeriggio oscureranno in parte il sole. Temperature massime attese fra i 19 e i 20 gradi. Tempo simile – soleggiato in mattina e più nuvoloso nel pomeriggio – è atteso anche domani con una parziale tendenza a maggiore riscaldamento diurno. Possibili quindi temperature pomeridiane fino a 20 gradi.

La configurazione meteo attesa a metà settimana sarà più vivace. Grazie al transito di una veloce perturbazione atlantica il nord avrà maggiori possibilità di pioggia fra mercoledì sera e giovedì mattina, quando sono attesi alcuni millimetri d’acqua. Non si tratterà certamente di un episodio perturbato importante ma mercoledì sera potranno svilupparsi sull’area padana veloci temporali anche grandinigeni. La giornata di mercoledì sarà del tutto simile alle precedenti e in buona parte soleggiata in mattinata. Più nubi sono attese invece giovedì con una parziale flessione delle temperature entro i 18 gradi.

Venerdì l’instabilità si attenuerà grazie ad una rimonta anticiclonica che nel prossimo fine settimana porterà clima soleggiato e un po’ più caldo. Buone notizie anche sul ponte del 25 aprile, previsto generalmente soleggiato e nettamente più mite, ovvero con temperature massime fino a 23 gradi.

Per l’agricoltura, ma non solo, la perturbazione transitata giovedì scorso è stata provvidenziale. Ha scaricato sul mantovano fra 10 e 20 millimetri di pioggia, non molta ma sufficiente a tamponare per diversi giorni una situazione idrica non certo rosea, soprattutto in prospettiva, quindi con la stagione irrigua alle porte.