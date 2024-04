Tennis Tavolo serie A1 m – PaninoLab, altra impresa-play off: Norbello ko

Bagnolo San Vito Anche senza il rumeno Istrate, la PaninoLab si conferma… senza rivali con il gruppo tutto italiano e in piena zona play-off. Dopo aver battuto in Toscana il Circolo Prato, ieri sera davanti al proprio pubblico, la Bagnolese ha mandato al tappeto per 4-1 il Norbello. Non è stata una passeggiata, come potrebbe far pensare il punteggio finale, perché ben tre gare sono finite al quinto set e la battaglia in terra mantovana è durata quasi tre ore. Alla fine però tutti felici in casa PaninoLab, per aver agganciato al terzo posto a quota 11 i sardi. E venerdì prossimo, sempre in casa, lo scontro diretto con il Marcozzi, decisivo per i play off. Con il Norbello doppietta di Sanchi, poi i punti di Piccolin e Pinto. Da segnalare che Mokropolov del Norbello si è infortunato alla schiena durante il riscaldamento e ha provato a giocare, ma non è riuscito a opporsi nel secondo match con Jordy Piccolin e si è ritirato.

«Abbiamo riscattato la sconfitta dell’andata in Sardegna – afferma il tecnico Cristina Semenza – Siamo contenti per come è andata la partita. Un plauso ai ragazzi per l’impegno che hanno messo negli incontri disputati. Eravamo partiti in questa stagione per centrare la salvezza, e ora siamo vicini a conquistare i play off. Sarebbe un bellissimo traguardo, ma non è fatta. Dobbiamo ancora soffrire nelle prossime due gare in casa con Marcozzi e Messina».

In classifica comanda l’Apuania Carrara con 18 punti, davanti alla Top Spin Messina con 17, al Norbello e alla PaninoLab Bagnolese con 11, al Marcozzi con 9, a Il Circolo Prato 2010 con 4 e al Sant’Espedito con 2. Marcozzi, Sant’Espedito e Bagnolese hanno una gara in meno.